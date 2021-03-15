В Петербурге экс-начальника отдела таможни задержали по подозрению во взятке

Москва, 15 марта. Экс-руководителя отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Следственный комитет требует его ареста, сообщает источник ТАСС. Для проведения следственных действий Гусева доставили в Москву.

«Ему официально предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Следствие будет ходатайствовать о его аресте», — сообщили в правоохранительных органах.

В суд поступило ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 12 дней. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская.

Ранее стало известно о задержаниях в Екатеринбурге сотрудников ППС. Троих сотрудников правоохранительных органов обвиняют в получении взяток, один из задержанных признал свою вину.