СМИ сообщили о рекордном падении бизнеса в РФ из-за коронавируса

Москва, 15 марта. Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza рассказали, как уменьшилась прибыль российских средних и крупных предпринимателей за прошлый год.

Показатель за подотчетный период показал рекордное падение с 2008 года, сократившись на 23,5%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные экспертов.

Падение объемов прибыли предпринимателей аналитики напрямую связывают с коронавирусной пандемией и вынужденными ограничениями. При этом снижение показателей замедлилось летом 2020 года, а начало восстановительного роста эксперты отметили в октябре. Сообщается, что финансовые показатели бизнеса стали хуже в 48 российских регионах.

Меры государственной поддержки на фоне коронавирусного кризиса спасли российских предпринимателей от сильного падения. Убытков у бизнеса было бы гораздо больше, если бы не помощь властей.