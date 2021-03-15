Юлиан рассказал, как «черные риелторы» завладели квартирой покойной Лядовой

Москва, 15 марта. Покойная пианистка и композитор Людмила Лядова могла переписать свою квартиру в центре Москвы на «черных риелторов», рассказал певец Юлиан на похоронах артистки.

Юлиан был единственным крестником Лядовой и раньше постоянно виделся и созванивался с пианисткой. Однако в 2016 году их отношения прекратились.

«Когда в жизни Лядовой появился «добродетель» по фамилии Дворовенко, связь с ней у многих людей, в том числе и у меня, оборвалась», — посетовал певец.

События, происходившие в последние годы жизни Лядовой, Юлиан считает как минимум странными. По словам исполнителя, недоброжелатели позарились на элитную недвижимость и развели пианистку с супругом, с которым она прожила более 40 лет, чтобы выписать его из квартиры. Жилье, принадлежавшее артистке, оценивается в 80 миллионов рублей. Год назад муж Лядовой скончался, но об этом никому не сказали, отметил певец.

«Я не понимаю, как четыре года назад она могла переписать квартиру на чужого человека. Получается, услуги по уходу за Лядовой новый владелец ее квартиры оценил в 80 миллионов?! <...> Жуткая история!» — заявил Юлиан в беседе с изданием «Дни.ру».

Людмила Лядова скончалась 10 марта 2021 года от осложнений, вызванных коронавирусом. Пианистке было 95 лет. Ассистент Лядовой Галина Горбенко осталась недовольна организацией похорон артистки.