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Экономика

Один из крупнейших российских золотодобытчиков разместит акции на Мосбирже

Один из крупнейших российских золотодобытчиков разместит акции на Мосбирже

Москва, 15 марта. Провести первичное публичное размещение ценных бумаг (IPO) на Московской бирже намерена золотодобывающая компания «Высочайший» (GV Gold).

В предложение компании будет включена продажа акций основными акционерами «Высочайшего». Позже в проспекте ценных бумаг будут прописаны дополнительные сведения о размещении. В GV Gold также планируется внести изменения в структуру управления. Например, ожидается утверждение нового состава совета директоров.

По данным источника агентства Bloomberg, первичное размещение может составить около 500 млн долларов при оценке всей компании в 1,8 млрд долларов. По данным источников Financial Times, стоимость GV Gold оценивается в 1,5-1,8 млрд долларов.

«Высочайший» в 2007 году подходил к размещению акций. Позже о планах провести IPO компания заявила в 2018 году, но оно не состоялось из-за неблагоприятной конъюнктуры.

Акционеры Московской биржи получат рекордные дивиденды по итогам 2020 года — 9,45 рубля за акцию. Наблюдательный совет торговой площадки рекомендовал утвердить выплату дивидендов в размере 21,5 млрд рублей (85% чистой прибыли по МФСО).

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