Один из крупнейших российских золотодобытчиков разместит акции на Мосбирже

Москва, 15 марта. Провести первичное публичное размещение ценных бумаг (IPO) на Московской бирже намерена золотодобывающая компания «Высочайший» (GV Gold).

В предложение компании будет включена продажа акций основными акционерами «Высочайшего». Позже в проспекте ценных бумаг будут прописаны дополнительные сведения о размещении. В GV Gold также планируется внести изменения в структуру управления. Например, ожидается утверждение нового состава совета директоров.

По данным источника агентства Bloomberg, первичное размещение может составить около 500 млн долларов при оценке всей компании в 1,8 млрд долларов. По данным источников Financial Times, стоимость GV Gold оценивается в 1,5-1,8 млрд долларов.

«Высочайший» в 2007 году подходил к размещению акций. Позже о планах провести IPO компания заявила в 2018 году, но оно не состоялось из-за неблагоприятной конъюнктуры.

Акционеры Московской биржи получат рекордные дивиденды по итогам 2020 года — 9,45 рубля за акцию. Наблюдательный совет торговой площадки рекомендовал утвердить выплату дивидендов в размере 21,5 млрд рублей (85% чистой прибыли по МФСО).