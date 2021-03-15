Дарья Повереннова рассказала, почему ждала свадьбы почти восемь лет

Москва, 15 марта. Актриса Дарья Повереннова вышла замуж за бизнесмена Андрея Шаронова спустя почти восемь лет их романа. По ее словам, взрослые люди дольше думают об этом серьезном шаге.

У влюбленных был за плечами опыт брака. Дарья была замужем за режиссером Александром Жигалкиным. У них родилась дочь. Спустя десять лет отношений они развелись, и у актрисы последовала череда неудачных романов. Андрей тоже был женат на Ольге и воспитывал с ней двоих детей. Супруга Шаронова умерла от инсульта в 2012 году.

Как считает Дарья, прошлое и опыт оказывают влияние на дальнейшую личную жизнь. Взрослые люди медленно и вдумчиво принимают решения на этот счет.

«Это история, когда два взрослых человека встречаются, и у обоих есть свой бэкграунд, свои отношения. Наверное, тогда уходит больше времени на раздумья, на уверенность в том, что надо идти на этот серьезный шаг, чем в молодости», — сказала Дарья в эфире программы «Судьба человека».

Повереннова познакомилась с Шароновым благодаря знакомым, передает «Вечерняя Москва». Тогда ей сказали, что мужчина хочет познакомиться с ней, и она, посмотрев его фото и прочитав о нем в соцсетях, дала согласие. В феврале 2021 года пара поженилась.