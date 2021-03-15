Украинская писательница обвинила Зеленского в отсутствии внутреннего стержня

Киев, 15 марта. Украинская писательница и экс-депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватает силы воли и внутреннего стержня.

Герман поделилась своими соображениями в эфире заблокированного на Украине телеканала «112.UA». Герман уверена, что сейчас на Зеленском сказываются недостаток внутренней силы, уверенности и понимания того, где он находится.

«Он никогда не понимал, кто он такой. Может быть, понимал раньше, но когда пришел в политику, он потерял себя. Ему не хватает знаний, не хватает уверенности в том, что он делает. Из-за этого он постоянно меняет свою точку зрения. Я об этом говорила в этой же студии еще до начала президентских выборов. Если у дерева нет корней, любой, даже самый слабый ветер, будет его гнуть и ломать. Это мы сейчас видим с Зеленским. Куда ветер — туда и он», — заявила Герман.

Также писательница подчеркнула, что Зеленский стал худшей версией экс-президента Украины Петра Порошенко. Однако если Порошенко внушал хоть какой-то страх, когда угрожал врагам с трибуны, уверена Герман, то поведение Зеленского просто смешно.

«Возможно, так ему воздалось за то, что он так долго пародировал других политиков», — смеется журналистка.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, кто на самом деле правит Украиной. Кресло Зеленского обступило настоящее политбюро из агентов европейских и американских спецслужб.