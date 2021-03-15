Тренер Раппопорт: Допинг у игрока — нетипичная для футбола ситуация

Москва, 15 марта. Нетипичной назвал ситуацию с предъявленными FIFA претензиями в нарушении российскими футболистами антидопингового законодательства бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт. В беседе с корреспондентом ФАН он заявил, что считает странным, что информация о выявленных нарушениях относится к 2013 году.

По словам Раппопорта, после каждой игры все футболисты проходят допинг-контроль и о нарушениях было бы известно гораздо раньше, а не через восемь лет.

«Вся команда проходит необходимые тесты на допинг после каждой игры, проходит постоянно, поэтому весьма удивительно, что это только сейчас обнаружено, считайте, после восьми лет. Вероятно, в клубе могли недосмотреть, хотя должны понимать, что после стольких скандалов каждый из наших спортсменов буквально под лупой находится», — заявил бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита».

Он добавил, что футбол — это не индивидуальный вид спорта, где все зависит от выступления конкретного спортсмена.

По мнению собеседника ФАН, если факты подтвердятся, то будут наказаны только игроки, а не клубы, за которые они выступают.

«Удивительно, в футболе все-таки это нетипичная ситуация, это не индивидуальный вид спорта, это командная игра. Я не исключаю, что это какая-то случайность, хотя, если данные подтвердятся, будет дисквалификация, но только игрока, клуб не должен пострадать от его действия», — утверждает он.

Что же касается сборной России по футболу, то, как считает Борис Раппопорт, волноваться за команду не стоит.

«Наша сборная страны по футболу здесь ни при чем, потому что у Черчесова там все игроки проверяются, и очень серьезно. Поэтому за них волноваться не стоит», — уверен бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита».

Ранее ФАН сообщал, что форварда футбольного клуба «Ростов» Владимира Обухова могут дисквалифицировать. Взятая в 2013 году на сборах молодежной сборной России допинг-проба футболиста содержала запрещенные вещества.