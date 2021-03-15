В Китае планируют использовать радиацию для стерилизации продуктов

, 15 марта. Китай планирует использовать радиацию для обеззараживания импортных продуктов, чтобы возобновить иностранные закупки. Исследованием занимаются специалисты Академии наук Китая.

Число заражений COVID-19 в Китае удалось свести к нулю, и главным источником попадания инфекции в страну стали импортные замороженные продукты питания, отмечают местные специалисты. Как пишет The Paper, чтобы устранить следы коронавируса на упаковках, в КНР намерены использовать радиацию.

Облучение может изменить микробную структуру поверхностей и способно обеспечить стерилизацию товаров, рассказали специалисты. Сейчас в республике создаются безопасные устройства, которые можно было бы использовать в промышленных масштабах.

Представитель Всемирной организации здравоохранения опроверг сообщения СМИ о том, что группа экспертов не будет публиковать информацию о поездке в Ухань. Как сообщалось ранее, отчет будет официально обнародован 15 марта.