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Российская вакцина «Спутник V» может поступить в Швецию в июне

Российская вакцина «Спутник V» может поступить в Швецию в июне

Стокгольм, 15 марта. Швеция может получить партии вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» российского производства уже в начале лета.

Об этом сообщил газете Aftonbladet координатор по вакцинации Швеции Ричард Бергстрем. Также он отметил высокую эффективность препарата.

Вакцину создали в НИЦ им. Гамалеи. Препарат первый в мире прошел государственную регистрацию. После прохождения необходимых этапов клинических исследований вакцина поступила в гражданский оборот.

До этого сообщалось, что Евросоюз планирует начать переговоры по закупке вакцины «Спутник V» для прививочной кампании. Перед этим нужно получить запрос от четырех стран.

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