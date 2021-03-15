Российская вакцина «Спутник V» может поступить в Швецию в июне

Стокгольм, 15 марта. Швеция может получить партии вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» российского производства уже в начале лета.

Об этом сообщил газете Aftonbladet координатор по вакцинации Швеции Ричард Бергстрем. Также он отметил высокую эффективность препарата.

Вакцину создали в НИЦ им. Гамалеи. Препарат первый в мире прошел государственную регистрацию. После прохождения необходимых этапов клинических исследований вакцина поступила в гражданский оборот.

До этого сообщалось, что Евросоюз планирует начать переговоры по закупке вакцины «Спутник V» для прививочной кампании. Перед этим нужно получить запрос от четырех стран.