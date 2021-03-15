Саратов получит 100 млн рублей на сохранение историко-культурного наследия

Саратов, 15 марта. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, что на разработку проекта реставрации нескольких объектов историко-культурного наследия будет выделено 100 млн рублей. В ближайшее время деньги поступят в регион.

«Для начала необходимо выявлять объекты культурно-исторического наследия. Также нужно создавать охранные зоны. Чтобы памятники не разрушались, а рядом не строили высотки. Еще один вопрос — сохранение объектов, которые уже отнесены к памятникам, но разрушаются. Сначала подготовим проект, а потом будет заниматься их реставрацией», — рассказал Володин.

Активист Дмитрий Логвинов объяснил корреспонденту ФАН, что заявление Володина свидетельствует о начале масштабной градозащитной программы.

«Володин недавно приезжал к нам и пообещал, что работа по сохранению исторического наследия будет начата в ближайшее время. Как мы видим, все так и есть. Сначала действительно нужно разработать хороший проект, чтобы историческое здание не превратилось в обшитый панелями новодел. А потом уже постепенно заниматься реставрацией. Все правильно», — отметил активист.

Ранее ФАН делал репортаж о визите Володина в Саратов. В числе прочего, спикер два часа общался с градозащитниками.