Российские ученые определили положительное влияние классической музыки на тревожность

Москва, 15 марта. Прослушивание классической музыки может ослабить состояние тревожности, вызванной социальной изоляцией. На это указали результаты научного эксперимента.

Международная группа ученых, состоящая из исследователей из России, Бразилии и Китая, проанализировала влияние классической музыки на смягчение тревожных состояний. Результаты научной работы были опубликованы в издании Behavioural Brain Research.

Ученые провели эксперимент на рыбках данио рерио. Этот вид рыб отличается высокой степенью социализации, поэтому длительная изоляция может вызывать у них тревогу. В рамках исследования ученые изолировали данио рерио друг от друга на сутки. Одной половине рыб включали классические композиции Вивальди с частотой дважды в сутки. Музыка воспроизводилась на смартфоне с громкостью в 6575 децибелов. Затем исследователи проанализировали поведение рыб.

Выяснилось, что те рыбы, в аквариуме которых звучала классическая музыка, вели себя намного спокойнее. Эффект от Вивальди сравнивают с эффектом от транквилизаторов. Музыка снимает тревогу и страх, заменяя их ощущением эмоционального благополучия.

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