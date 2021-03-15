Гаджет компании Xiaomi станет самым доступным смартфоном с гибким экраном

, 15 марта. Новый смартфон китайской компании Xiaomi отличается наличием складного экрана. Он станет самым доступным устройством этого типа.

Новый флагманский смартфон компании Xiaomi понесет идею складных телефонов в массы и будет продаваться по доступной цене. Предполагается, что устройство получит название Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max или Mi Mix Fold. Китайские инсайдеры рассказали, какими характеристиками будет обладать необычный гаджет.

Согласно появившейся в Сети информации, смартфон будет состоять из двух частей, соединенных шарниром. Решение инженеров Xiaomi аналогично конструкции смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 2 и Huawei Mate X2. Сообщается, что основной экран будет находиться внутри гаджета, а дополнительный — на его внешней стороне. Эксперты предполагают, что аппарат оснастят экраном с разрешением 2480х1860 пикселей, выполненном по технологии AMOLED с повышенной частотой обновления экрана в 90 Гц.

Фронтальная камера в устройстве отсутствует. Это обуславливается особенностями конструкции смартфона. Официальную дату выхода гаджета в Xiaomi не объявили, однако инсайдеры считают, что оно будет представлено во втором квартале 2021 года.

Ранее источники сообщили о крупных обновлениях для камеры смартфонов от компании Apple. Технология перископических камер появится на устройствах лишь через пару лет.