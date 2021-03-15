Созданный британскими учеными тест поможет выявлять болезнь Паркинсона по коже

Лондон, 15 марта. Болезнь Паркинсона можно диагностировать благодаря специфическим соединениям, образующимся на поверхности кожи. Такую методику тестирования создали британские ученые.

Специалисты из Манчестерского университета разработали технологию анализа соединений, содержащихся в кожном сале. Именно в них могут отображаться изменения в организме, связанные с болезнью Паркинсона. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Кожное сало богато липидоподобными молекулами. Пациенты с болезнью Паркинсона могут вырабатывать больше этого вещества в сравнении со здоровыми людьми. Новая методика тестирования поможет не только распознавать заболевание, но и следить за развитием состояния у человека.

Российские ученые тем временем разработали программно-аппаратную систему, с помощью которой можно будет на ранних стадиях выявлять у пациентов симптомы болезни Паркинсона. На текущий момент главная сложность диагностики заболевания состоит в его схожести с другими двигательными нарушениями.