Лондон, 15 марта. Граждане Украины сами наказали себя отменой концерта из саундтреков к фильму «Брат-2», заявил британский журналист Грэм Филлипс.

Об этом он сообщил в комментарии Nation News. Концерт на Украине был отменен из-за фразы: «Ты мне еще за Севастополь ответишь». Соответствующий пост в социальной сети Facebook опубликовал житель Днепропетровска.

«У нас в Днепре собираются проводить концерт в честь 20-летия российского фильма «Брат-2» — фильма,<...>в котором россиянин расстреливает украинца со словами: «Ты мне еще за Севастополь ответишь». Фильма, в котором украинцы изображены преступниками. Таким концертам не место на Украине», — написал он.

По словам Филлипса, крайне смешно, что на Украине запрещают этот концерт, поскольку в фильме песни поет любимый вокалист украинских патриотов «Океан Эльзы».

«Что сказать, они не заслуживают этого фильма, не заслуживают фильма «Брат-2». Украина превратилась в помойку, там уже нечего делать», — подчеркнул журналист.

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