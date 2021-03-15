Сжигание чучела на Масленицу чуть не закончилось трагедией в Ленобласти

Санкт-Петербург, 15 марта. Масленичное чучело «взорвалось» в городе Кингисепп, в результате чего пламя задело каскадеров, участвовавших в представлении. Один из них получил ожоги.

Кадры с места инцидента в Ленобласти появились в Сети. На них видно, как двое мужчин с факелами подходят к чучелу, чтобы его поджечь. После этого рядом с фигурой раздался хлопок, и на одежду одного из каскадеров перекинулось пламя.

В результате инцидента мужчина пострадал, однако в администрации Кингисеппа заявили, что полученные им травмы не представляют угрозы для жизни. После случившегося празднование Масленицы было продолжено.

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