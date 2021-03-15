Аналитики рассказали, когда рубль будет торговаться на уровне 72 за доллар

Нефтяной рынок остается на стадии определения будущей стоимости черного золота, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали аналитики, нефть остается на достаточно высоких ценовых показателях. Однако торги сырьем идут неактивно, в узком диапазоне. Нефть марки Brent в «моменте» находится на уровне 69–69,5 доллара за баррель.

«Все фундаментальные факторы, которые поддерживают нефть, остаются неизменными. Речь идет о решении ОПЕК+ в начале марта. Некоторым позитивом сегодня с утра выступили данные по Китаю о том, что там промышленное производство выросло на 35% по сравнению с прошлым годом. Это такой позитивный импульс. Нефть в связи с этим подпрыгивала до 70 долларов за баррель», — пояснили эксперты.

По мнению аналитиков, сейчас участники рынка пытаются определить, куда цены на нефть пойдут в будущем. С 2008 года идет понижательный тренд на нефть. Если цена упрется в него, то нефть, вероятно, будет стоить 78 долларов за баррель. Рынок сегодня на стадии определения.

Что касается рубля, то, по словам экспертов, отечественная валюта остается стабильной. Она немного пытается укрепляться. Постепенное снижение курса доллара пока остается основной тенденцией укрепления рубля.

«Сейчас рубль торгуется в диапазоне 73,30–73,40 за доллар. Пока нет очевидных негативных новостей по санкциям, поэтому рубль будет пытаться еще укрепиться. И пробить отметку в 73, чтобы окрепнуть в районе 72,50. Но это до тех пор, пока нет никаких негативных новостей», — добавили аналитики.

По их словам, опасения участников рынка остаются. Они понимают, что санкции могут возникнуть в любой момент. Чтобы рубль рос, его должны активнее покупать.

Ранее ОПЕК+ по итогам заседания неожиданно приняла решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран Альянса, кроме РФ и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно.