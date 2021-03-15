Эксперт предрек Меган Маркл пост президента США и роль марионетки

Жена принца Гарри, бывшая американская актриса и фотомодель, герцогиня Сассекская Меган Маркл имеет все шансы стать президентом США. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал обсуждаемую в СМИ версию о том, что после прогремевшего интервью в гостях у телеведущей Опры Уинфри небывалый всплеск популярности Меган Маркл может попытаться использовать для построения политической карьеры с прицелом на пост главы Белого дома.

«Она вполне себе в тренде. А через пару сроков еще и по возрасту вопросов не останется. Тогда ей точно можно будет смело баллотироваться. К тому же она на определенную часть афроамериканка. Единственная проблема может возникнуть, если у нее отыщут каких-то скелетов в шкафу. В большой политике тебя сразу начинают просвечивать со всех сторон. Если за ней ничего не найдется, то такая респектабельная дама вполне может стать отличным кандидатом в президенты», — сообщил собеседник ФАН.

Николай Григорьев объяснил, в чем конкретно заключается самый главный секрет ошеломительной популярности графини Сассекской.

«Она сумела влюбить в себя принца Гарри, войти в королевскую семью, а потом из нее выйти, да еще и хлопнув дверью! Представляете, какой это крутой промоушен!» — сказал эксперт.

В заключение он добавил, что даже в случае блестящей политической карьеры счастья это Маркл, скорее всего, не принесет.

«Вне всякого сомнения, она попадет в зависимость от мощных финансовых групп. Однако многие люди готовы вынести все, чтобы оказаться на месте президента Соединенных Штатов Америки. Они пойдут на разного рода унижения, очень серьезные морально-этические компромиссы, в том числе и преступления», — подытожил маркетолог.

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