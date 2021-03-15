Предприятие Роскосмоса сообщило о создании спутника связи «Экспресс-АМУ7»

Москва, 15 марта. Предприятие Роскосмоса сообщило о завершении работ по созданию телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ7». Запуск аппарата запланирован на 2021 год.

Как сообщили представители входящей в Роскосмос компании «Информационные спутниковые системы имени Решетнева», телекоммуникационный спутник уже изготовлен.

В конце прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в четвертом квартале 2021 года запланирован старт ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7». Ракета стартует с космодрома Байконур.

Также сообщалось, что запуск может быть перенесен перенесен на более раннюю дату, август-сентябрь.

Новые спутники будут размещены на геостационарной орбите (круговая орбита высотой 36 тысяч километров) в позициях 103 и 145 градусов восточной долготы соответственно. Аппараты предназначены для обеспечения услуг связи и телерадиовещания в России и зарубежных странах.

Как сообщалось ранее, Роскосмос продлит следующую экспедицию на МКС для съемок фильма.