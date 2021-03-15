Следователи пытаются разобраться в смерти школьницы у шведской стенки в Коломне

Коломна, 15 марта. Следователи Московской области проводят проверку по факту смерти 16-летней девушки. Как стало известно ФАН, родители погибшей обнаружили в квартире возле шведской стенки еще теплое тело.

14 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение от врачей скорой медицинский помощи о том, что в одной из квартир по адресу Окский проспект обнаружен труп 16-летней девушки. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа. После выполнения необходимых мероприятий правоохранители организовали по факту смерти проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Родители погибшей девочки находятся в разводе, — рассказал ФАН источник в силовых структурах. — У нее есть младшая сестра. Девочки состоят на учете у психиатра, потому что болеют тяжелой формой эпилепсии и шизофрении».

Погибшая девушка, как и ее сестра, не посещала школу, занимаясь по специальной программе на домашнем обучении. У нее совсем не было друзей, практически все свободное время погибшая проводила в социальных сетях.

«Ее, как и сестру, по нескольку раз в месяц госпитализировали с сильными приступами эпилепсии, — добавил источник. — Из-за этого родители не могут нормально устроиться на работу. Они разведены, но отец принимает посильное участие в содержании девочек. Он, чтобы как-то прокормиться самому и накормить детей с женой, завел в деревне подсобное хозяйство», — резюмировал источник.

На месте происшествия полицейские изъяли телефон, ремень от спортивной сумки, медицинскую карту и срезы с ногтевых пластин.