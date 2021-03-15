Лукашенко озвучил главный ориентир Конституции Белоруссии

Минск, 15 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан страны с Днем конституции, назвав стремление к общественному согласию главным ориентиром основного закона республики.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. По его словам, принятая на рубеже веков Конституция закрепила «историческое право белорусского народа жить в суверенной стране».

Кроме того, Лукашенко добавил, что в год народного единства главным ориентиром в достижении намеченных целей для граждан Белоруссии станут те конституционные положения, которые «отражают стремление народа к сплоченности, общественному согласию».

«Национальная служба новостей» информировала, что Минск может разработать свою вакцину против коронавируса во второй половине 2021 года. Об этом президент рассказал во время посещения Молодечненской больницы.

Ранее белорусские СМИ сообщили, что Лукашенко заявил об отсутствии друзей у страны в мире. Однако сам глава государства неоднократно говорил, что считает президента России Владимира Путина своим другом.