Климатолог РАН спрогнозировал исчезновение зимы в России

Москва, 15 марта. Зима в России может исчезнуть к 2100 году в связи с потеплением. Об этом заявил замдиректора Института физики атмосферы в Институте географии РАН Владимир Семенов.

По словам климатолога, к концу века в России зимой станет теплее примерно на 10 градусов в сравнении с текущими температурными показателями. Таким образом в феврале, когда средняя температура составляет −7 градусов, при добавлении еще 10 градусов термометры будут показывать около +3 градусов.

«Это будет уже температура ближе к апрелю-середине марта. Мы это уже почувствовали. За последние 30 лет температура в зимние месяцы на европейской территории России выросла на 3—3,5, а иногда и на 4 градуса», — объяснил специалист в беседе URA.RU.

Семенов добавил, что погода летом тоже станет жарче. В этот период значения температурного фона поднимутся на 8 градусов. В этом случае России грозит исчезновение зимы, а также климатические изменения. При этом снега на западе страны тоже больше не будет.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что бояться глобального потепления не стоит. По его словам, это явление неизбежно. С большей вероятностью к концу тысячелетия зима в Северном полушарии сократится всего до двух месяцев.