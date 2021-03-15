Одиночный шутер IMPACT изменил название и обзавелся версиями на консолях

Москва, 15 марта. Издательская компания Digerati и студия Greylock анонсировали игру Severed Steel. Ранее этот проект был известен под названием IMPACT.

Трейлер с анонсом опубликовали 15 марта на канале портала Gematsu на YouTube. Геймеры знают этот проект по названию IMPACT, которое компания решила изменить на Severed Steel. Релиз игры назначен на лето текущего года. Он состоится на платформах ПК, Xbox One и PlayStation 4. Разработчики в трейлере продемонстрировали игровой процесс и рассказали о специфике механики.

По словам автора статьи на сайте Gematsu, игра является «стильным» однопользовательским шутером, в котором отдано предпочтение использованию огнестрельного оружия. «Однорукий» персонаж может совершать трюки в замедленном времени. Особенность игры в том, что она имеет разрушаемое окружение, которое создано на базе воксельной технологии.

До этого сообщалось, что компания Microsoft представила перечень игр от издательства Bethesda, которые внесут в каталог Xbox Game Pass для ПК и консолей Xbox. Решение приняли в ходе переговоров.