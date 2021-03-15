Симферополь, 15 марта. Население Крымского полуострова испытывает серьезный дефицит пресной и питьевой воды. Блогер Евгений Щепинский рассказал, как власти Российской Федерации решают эту проблему.

Еще совсем недавно в Крыму шел снег и метели, а снежный покров достигал почти 30 сантиметров. Жители и власти полуострова возлагали надежды на то, что после таких снегопадов реки и водохранилища оживут, однако их надежды сбылись лишь частично. Власти Украины также по-прежнему не озаботились созданием необходимых резервов, опреснителей и бурением скважин.

«Чуда не случилось», — резюмирует Щепинский в своем видеоблоге.

Симферопольское водохранилище по состоянию на 15 марта было заполнено на 7%, Счастливенское, к которому подключена Ялта — на 40%. Власти Крыма продолжают строить новые водоочистные сооружения и бурить скважины.

Также Россия полностью подключит Симферополь к другому распределительному бассейну, чтобы восстановить дефицит воды. С начала 2021 года было полностью восстановлено водоснабжение в степной части полуострова и Ялте. По всему полуострову армия России в ускоренном порядке возводит очистные станции. Щепинский рассказал в своем блоге об одном из таких объектов близ сел Любимовка и Дальнее.

Показывая зрителям паспорт объекта, спикер отметил, что жители Дальнего долгие годы оставались без воды и канализации — украинские власти не озаботились восстановлением пришедшей в упадок прежней водоочистной станции. Также деградация водоочистительной системы при украинской власти привела к разрушению уникальной экосистемы в районе реки Бальбек: в воду сбрасывались отходы и грязь, что сильно ударило по состоянию растущих на берегу реки многовековых дубов.

«Власти Украины четыре раза начинали строительство, закладывали фундамент, однако дальше все сворачивалось. Откровенно говоря, шло прямое отмывание денег», — изобличает блогер украинские власти.

После возвращения Крыма в состав Российской Федерации, власти Украины перекрыли каналы поставки воды на полуостров, а местная водоочистная система за время пребывания в составе Украины пришла в полный упадок. В 2020 году российскими властями было принято решение о выделении дополнительных 6 млрд рублей на восстановление водоснабжения в регионе. Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как изменилась жизнь на полуострове с возвращением территорий и жителей в Россию.