В Крыму нашли способ уберечь Симферополь от перебоев при подаче воды

Симферополь, 15 марта. Директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что Аянское водохранилище убережет Симферополь от перебоев водоснабжения в случае аварий. Об этом он сообщил в ходе оперативного штаба по вопросам водоснабжения Республики Крым, передает корреспондент ФАН.

«Мы чуть-чуть улучшили ситуацию по Аянскому водохранилищу — для нас это очень важно. Там у нас есть в запасе 1,3 млн кубометров воды. То есть на период перманентных повреждений или аварий мы гарантировано теперь будем удерживать [подачу воды в] город на водохранилищах поверхностного стока», — отметил Баженов.

Он добавил, что даже при падении водных горизонтов в скважинах уровень подачи воды остается стабильным. 92 тыс. кубометров воды в сутки для Симферополя удается стабильно обеспечивать, уточнил он.

Напомним, что недавно жители села Заречное совместно с сотрудниками МЧС тушили пожар в районе Аянского водохранилища.