Власти Ливии намерены расширять сотрудничество и торговые связи с Тунисом

Триполи, 15 марта. Власти Ливии планируют расширить сотрудничество и увеличить торговый оборот с Тунисом. Об этом заявил глава переходного Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи в ходе телефонного разговора с премьер-министром соседней страны Хишамом Мешиши, сообщает издание Libya Observer.

По словам политика, тунисский и ливийский народы имеют давние исторические связи. Он подчеркнул важность установления стратегического партнерства в ближайшей перспективе. Манфи высоко оценил усилия правительства дружественного североафриканского государства, направленные на выстраивание прочных взаимоотношений.

Председатель Президентского совета Ливии выразил надежду, что вскоре двум странам удастся наладить более тесное сотрудничество по различным направлениям, в том числе и в сфере торговли.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что глава тунисского Делового совета Анис аль-Джазири заявил о планах по восстановлению прежнего товарооборота с Ливией, который когда-то составлял 400 миллиардов динаров (10,7 трлн рублей. — Прим. ФАН).