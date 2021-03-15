Главы Госдепа США и Пентагона заявили о намерении укрепить отношения с союзниками

Вашингтон, 15 марта. Внешняя политика США при администрации президента Джо Байдена будет опираться на дипломатию и сеть союзов по всему миру, укрепляя при этом свои вооруженные силы.

Об этом идет речь в опубликованной газетой The Washington Post совместной статье государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина.

«Наши альянсы являются тем, что наши военные называют «мультипликаторами силы». С ними мы можем достичь намного большего, чем могли бы без них. Ни у одной страны в мире нет такой сети альянсов и партнерств, как у нашей. Было бы огромной стратегической ошибкой пренебрегать этими альянсами», — считают американские министры.

Также в статье подчеркивается, что США будут «проявлять лидерскую роль» за счет дипломатии, которая стала «самым эффективным способом» справиться с возникающими вызовами. Блинкен и Остин добавили, что Вашингтон будет поддерживать «самые мощные вооруженные силы в мире».

«Мы будем усердно работать над возобновлением наших союзов и удостоверимся в том, что они пригодны для того, чтобы выполнять свою задачу — справляться с угрозами и пользоваться возможностями нашего времени», — говорится в публикации.

Блинкен и Остин выпустили совместную статью перед поездкой в Японию и Южную Корею. Это будет их первый зарубежный визит в качестве госсекретаря и министра обороны.

Как сообщалось ранее, пользователи Сети раскритиковали руководителя Госдепартамента США Энтони Блинкена за попытку вмешательства во внутренние дела России после задержаний в Москве.