Спасатели эвакуировали группу туристов со льда Байкала. ФАН-ТВ

Люди попали в сильную метель и не могли самостоятельно выбраться с озера в Иркутской области. На помощь пришли спасатели.

12 человек застряли из-за непогоды на озере Байкал в Иркутской области. Сильная метель и штормовой ветер не давали людям возможности добраться до ближайшего населенного пункта. Туристы укрылись в палатках и ждали помощи. Они сообщили о своем положении по телефону 112. На вызов выехала группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на вездеходе. Туристов эвакуировали небольшими группами на берег залива Куркут.

Пожарно-спасательные подразделения работали по всей Иркутской области, патрулировали дороги, оказывали помощь автомобилистам, вытаскивали автомобили из снежных заносов. Наиболее сложная ситуация сложилась в проливе Малое Море, где порывы ветра достигали 35 метров в секунду. Из-за шквалистого ветра несколько районов в Иркутской области остались без света. Последствия непогоды в регионе устраняют до сих пор.