Внук Андрея Миронова женится на дочери гинеколога

Москва, 15 марта. Внук знаменитого артиста Андрея Миронова Андрей Миронов-Удалов женится. Его спутницей стала правая рука известного театрального художника Павла Каплевича.

Миронов встретился со своей второй половинкой Ксенией во время учебы в МГГУ. Но спустя время молодые люди перепоступили и освоили другие специальности. Андрей, отучившись в Щукинском театральном училище, работает в театре имени Вахтангова.

Влюбленные знакомы более десяти лет, но живут под одной крышей только шесть лет. Андрей сделал предложение своей возлюбленной. Пара готовилась к свадьбе, но в итоге мероприятие пришлось перенести из-за смерти бабушки Андрея Екатерины Градовой, скончавшейся в феврале этого года.

Мать Ксении, видимо, не очень обрадовалась переносу свадьбы. Женщина, работающая гинекологом, намекает паре, что пора рожать наследников. Но влюбленные, похоже, об этом не думают, пишет «Экспресс газета».

В начале марта Андрей Миронов впервые показал публике свою спутницу. Внук звезды «Бриллиантовой руки» привел избранницу на выставку «Гримерка Андрея Миронова» в театре «Геликон-опера».