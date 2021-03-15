Российский инфекционист оценил вероятность введения странами ЕС ковид-паспортов

Москва, 15 марта. Страны Европейского союза могут отказаться от идеи ввести обязательные ковид-паспорта для въезжающих туристов. Причина кроется в вакцинах.

Введение требования о наличии ковид-паспорта для въезжающих на территорию стран Евросоюза путешественников может вызвать проблемы для стран, зарабатывающих на туризме. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По словам эксперта, ковид-паспорта завязаны на вакцинах, одобренных Европейским агентством по контролю за медикаментами. Таким образом, получить их можно только после вакцинации препаратами от AstraZeneca, Moderna и Pfizer. Российские и китайские препараты под сертификацию не попадают.

Чтобы не упустить прибыль от потока туристов, страны ЕС с большей вероятностью будут требовать результаты ПЦР-тестов. Это позволит путешественникам, прошедшим вакцинацию не сертифицированными в ЕС препаратами, пересекать границы государств и отдыхать на европейских курортах.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен в течение трех месяцев ввести сертификаты о вакцинации. Решение было принято лидерами европейских государств.