РКН потребовал от Facebook разблокировать аккаунт телеканала «Крым-24»

Москва, 15 марта. Роскомнадзор направил в Facebook Inc. официальное обращение с требованием снять ограничения с аккаунта российского телеканала «Крым-24» в Instagram.

Ранее стало известно о частичной блокировке в Instagram аккаунта гостелеканала «Крым-24». Теперь в нем можно публиковать только фотографии без текстового сопровождения. Генеральный продюсер телерадиокомпании «Крым» Олег Крючков отмечает, что это произошло в седьмую годовщину Крымской весны. По его словам, в Instagram обвинили телеканал в использовании сервисов по «накрутке лайков». При этом аккаунт имеет свыше 75 тысяч подписчиков.

В прошлом году телеканал подвергся блокировкам от видеохостинга YouTube — сервис удалил аккаунт «Крым-24». По словам представителей организации, причиной стало нарушение условий использования платформы.