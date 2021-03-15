Нонна Гришаева рассказала, сколько дает денег детям на карманные расходы

Москва, 15 марта. Дети звезд российского шоу-бизнеса получают от родителей в среднем от 2 до 7 тысяч рублей на карманные расходы. Суммы прозвучали в эфире программы «Звезды сошлись».

Дочь юмористки Елены Борщевой Марта Юшкевич получает от родителей деньги, но ей их всегда мало. Девушка тратит их на прогулки с друзьями.

«Но что поделать? В месяц дают 2 тысячи рублей. Я хожу в торговые центры с друзьями», — сказала Марта.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова выделяет дочери Ариадне 5-7 тысяч рублей в месяц. По словам девушки, много денег на карманные расходы ей не нужно.

Дочь певца Олега Газманова Марианна призналась, что много денег тратит на вещи и косметику. Но конкретную сумму наследница народного артиста не назвала.

У Нонны Гришаевой двое детей — дочь Анастасия и сын Илья. Дочь уже взрослая и сама способна зарабатывать, а Илье деньги на карманные расходы пока еще продолжают выдавать родители.

«У нас в семье папа в основном занимается карманными расходами. Я думаю, что нормально давать тысяч 5 рублей в месяц», — сказала Гришаева.

Год назад пресса писала о скандале в семье актрисы. Говорили, что Анастасия прекратила общаться с матерью из-за многочисленных разногласий. Сама Гришаева опровергла эти сообщения.