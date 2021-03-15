Стал известен состав молодежной сборной России по футболу на Евро-2021

Москва, 15 марта. Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу определил игроков, которые примут участие в континентальном первенстве.

Пресс-служба РФС опубликовала состав молодежной сборной России на Евро-2021. На турнир, который пройдет в Венгрии, отправятся вратари Александр Максименко, Денис Адамов и Иван Ломаев. В состав команды попали защитники Игорь Дивеев, Наир Тикнизян, Роман Евгеньев, Никита Калугин, Павел Маслов, Артем Голубев и Данил Круговой.

Тренерский штаб сборной во главе с Михаилом Галактионовым вызвал на турнир полузащитников Даниила Лесового, Арсена Захаряна, Даниила Уткина, Магомеда Шапи-Сулейманова, Ивана Облякова, Константина Кучаева, Александра Ломовицкого, Наиля Умярова, Данила Глебова и Даниила Куликова. Атакующая линия команды представлена Вячеславом Грулевым, Федором Чаловым и Денисом Макаровым. Групповой этап Евро-2021 пройдет с 23 по 31 марта. Соперниками молодежной сборной России станут команды Исландии, Франции и Дании.