Эксперт объяснила, почему ЕК пытается откреститься от «Северного потока — 2»

Первоочередной задачей сегодня остается завершение строительства газопровода, остальные проблемы будут решаться по мере ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию. Такое мнение в комментарии ФАН высказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

ЕК пытается откреститься от «СП-2»

Вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс выразил мнение, что Европейский союз не нуждается в российском газопроводе «Северный поток — 2». Однако проект уже находится на последних стадиях строительства.

По его словам, Еврокомиссия всегда говорила о том, что «Северный поток — 2» не является остро необходимым элементом для энергоснабжения Европейского союза.

«Но «Северный поток — 2» существует. Комиссия ЕС должна обеспечить использование «Северного потока — 2» в соответствии с правилами ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС», — заявил Тиммерманс.

Выход есть

Как отметила Наталья Мильчакова, Европе российский газ не просто нужен, а жизненно важен. И это доказал аномально холодный февраль 2021 года. К середине февраля подземные хранилища газа в Европе были опустошены в среднем на 60–70%, а срочно поставить в замерзающую Европу дополнительные объемы газа может только «Газпром» по уже построенным газопроводам. Поставщики СПГ этого при всем желании не смогут сделать.

«О «ненужности» проекта «Северный поток — 2» для Евросоюза говорили очень давно, но это не новость. Евросоюз и ранее никогда не оказывал на политическом уровне поддержку этому проекту, одновременно подчеркивая, что не препятствует строительству проекта в случае, если в нем нуждаются отдельные страны ЕС. Для брюссельских чиновников это довольно удобная позиция: с одной стороны, они не ссорятся с Германией и другими странами, компании из которых участвуют в проекте, с другой — отсутствие поддержки газопровода на политическом уровне позволяет им сохранять видимость хороших отношений с США и одновременно противодействовать, хотя бы на словах, попыткам грубого давления со стороны США на европейский бизнес», — пояснила Наталья Мильчакова.

Однако, заметила эксперт, в словах чиновника ЕК можно усмотреть весьма недвусмысленный намек, что структуры Евросоюза, которые ранее не вмешивались в процесс строительства газопровода, могут вмешаться, уже когда «Северный поток — 2» будет запущен в эксплуатацию, и разрешить использование «Газпрому» этого газопровода только наполовину. При этом остальные 50% газа должны обеспечивать поставщики из других стран, согласно «третьему энергопакету» законов ЕС.

«Но и эта проблема может быть успешно решена, если, например, «Газпром» будет продавать часть добытого газа одной из немецких энергетических компаний, и этот газ пойдет в Европу по «Северному потоку — 2». Сейчас первоочередной задачей является завершение строительства газопровода, остальные проблемы будут решаться по мере ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию», — заключила Наталья Мильчакова.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019-го действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на следующий год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».