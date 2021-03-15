Филипп Киркоров сделал скандальное заявление на шоу «Маска»

Москва, 15 марта. Король российской эстрады Филипп Киркоров сделал скандальное заявление в эфире шоу «Маска». Певец сказал, что собирается уйти из проекта.

Во втором сезоне «Маски» Киркоров занял судейское кресло, а компанию в жюри ему составили шоумен Тимур Родригес, ведущая Регина Тодоренко, певица Валерия и юморист Александр Ревва. В недавнем выпуске передачи члены жюри гадали, кто скрывается под костюмом банана.

Когда персонаж появился на сцене, Родригес предположил, что Банан — это актер Юрий Стоянов. Тодоренко была уверена, что под маской скрывается музыкант Алексей Кортнев.

Однако мнение Киркорова кардинально отличалось от позиции его коллег. Король эстрады не сомневался, что в Банана перевоплотился певец Александр Буйнов. Другие члены жюри начали спорить с исполнителем хита «Единственная моя».

«Какие вы злые, уйду я от вас!» — заявил в ответ Киркоров.

В итоге выяснилось, что певец ошибся, а угадать личность Банана удалось Тимуру Родригесу. В костюме фрукта действительно выступал Юрий Стоянов.

В последнем выпуске Киркоров не только поспорил с коллегами по жюри, но и стал главным героем шутки от Александра Реввы. Юморист рассказал анекдот о певце и сорвал аплодисменты.