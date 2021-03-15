Экс-президент Перу собирается просить убежища в Боливии

Лима, 15 марта. Бывший президент Перу Мартин Вискарра может попросить политического убежища в Боливии. Об этом заявил адвокат и прокурор Рафаэль Вела, сообщает газета Peru21.

«Накануне он заявил, что является политически преследуемым человеком, имея в виду прокуратуру и судебную систему; возможно, что позже он попросит у Боливии политического убежища», — отметил Вела.

Fiscal Vela advierte riesgo de que Martín Vizcarra pida asilo político en Bolivia https://t.co/B9qXiAPY6x — Diario Perú21 (@peru21noticias) March 15, 2021

Прокурор рассказал о наличии «процессуальной опасности» в деле Вискарры. В первую очередь, речь идет о вероятном побеге бывшего перуанского лидера из страны.

«Есть доказательства вероятности побега, прокурор Хуарес Аточе собирается представить их на соответствующем слушании; Вискарра пытался помешать не только нашему расследованию, но и другим делам, которые ведет прокурор», — сообщил Вела.

Мартина Вискарру подозревают в получении взятки на сумму в 647 тыс. долларов с 2013 по 2014 годы. В это время он занимал пост губернатора города Мокегуа. 12 марта 2021 года прокуратура попросила заключить бывшего президента Перу под стражу на 18 месяцев. По версии следствия, Вискарра получил взятку от строительных компаний, которые отвечали за работу региональной больницы.

Piden 18 meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra https://t.co/JpjxKSXrZT — Diario Perú21 (@peru21noticias) March 13, 2021

13 марта экс-президент Перу заявил прессе, что никогда не уклонялся от правосудия и после открытия дела пять раз давал показания прокурору, сообщает издание TCS Noticias.

#Internacional

El expresidente peruano Martín Vizcarra reaccionó sorprendido ante el pedido de 18 meses de prisión preventiva en su contra, que hizo un fiscal en el marco de las investigaciones por presunta corrupción mientras era gobernador de la región de Moquegua en 2014. pic.twitter.com/84f7FnFmHz — TCS Noticias (@tcsnoticias) March 14, 2021

Уверен Вискарра и в том, что решение прокуратуры о 18 месяцах тюремного заключения является еще одной попыткой помешать его кандидатуре продолжить работу в конгрессе Республики Перу.

«Я уверен, что прокурор Хуарес Аточе лучше всех знает, что аргументов против меня нет; он хочет использовать это дело, чтобы повлиять на мою кандидатуру, чтобы сделать заголовки в СМИ », — сказал бывший президент Перу.

Следующее слушание по делу Мартина Вискарры пройдет 17 марта.

В октябре 2020 года высшие должностные лица Перу тайно вакцинировались от коронавируса. Среди них был и Вискарра с супругой. Им грозит до восьми лет тюрьмы. Инцидент стал причиной политического кризиса в Перу и получил название «Вакцинагейт».