Российские медики нашли решение проблемы с послеоперационными осложнениями

Москва, 15 марта. Послеоперационные инфекционные осложнения в области хирургии представляются крайне серьезной проблемой. Российские медики рассказали, как с этим можно справиться.

Инфекции хирургических, ожоговых и травматических ран составляют около четверти от общего количества инфекций, связанных с медицинской помощью (ИСМП). Их появление у пациентов фиксируется во время или после пребывания в больнице.

Послеоперационные инфекционные осложнения приводят к неприятным последствиям в плане лечения, а также увеличивают длительность госпитализации и стоимость лечения. Кроме того, существенно возрастает вероятность летального исхода. На мастер-классе для операционных медицинских сестер, прошедшем на площадках ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА», эксперты обсудили, как можно свести к минимуму риски для пациентов.

В первую очередь необходимо строго соблюдать все предписанные санитарные нормы и правила инфекционной безопасности. Врач-дезинфектолог Головного Центра Гигиены и Эпидемиологии ФМБА России Сергей Лукичев считает важным эпидемиологический аудит, который позволяет оценить и проанализировать каждый этап операции.

«К сожалению, в нашей стране такой аудит находится в «зачаточном» состоянии, а действующая система контроля направлена на наказание врачей и клиник больше, чем на решение проблемы. Считаю, что этот подход следует пересмотреть, отказавшись от карательной функции надзорных органов в пользу анализа каждого случая и модернизации системы с учетом сделанных выводов», — заявил специалист.

Эксперты убеждены, что в данном случае важен не столько внешний контроль, сколько внутренний. Член экспертного совета Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НП «НАСКИ») Владимир Якименко объяснил, что к причинам нарушений относится не только недостаточно высокая квалификация медперсонала, но и человеческий фактор.

«Управление этими рисками находится полностью в руках самих медработников и руководства клиник, а внешние административные меры должны применяться только для того, чтобы добиться прозрачного учета подобных случаев. Кроме того, государству необходимо контролировать условия, в которых может произойти возникновение новых внутрибольничных инфекций — особенно в такой ситуации как сейчас, в период борьбы с пандемией», — резюмировал Якименко.

Главная медицинская сестра ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА» Елена Хасанова рассказала, что за десять лет работы в ММЦ «СОГАЗ» возникновение послеоперационного осложнения произошло всего один раз. По ее словам, добиться такого высокого результата удалось благодаря четкому соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, внутренних регламентов и стандартов.

«Так, мы неукоснительно соблюдаем все правила асептики и антисептики, обеспечиваем полную стерильность инструментов, используем одноразовые изделия медицинского назначения, проводим регулярное обследование медработников на предмет наличия инфекций», — объяснила Хасанова.

Однако в некоторых случаях осложнения могут случиться и на раннем этапе, например, во время или после операции. В связи с этим пациенты должны получать качественный уход, а также в течение реабилитационного периода нужно следовать всем правилам.

Ключевую роль в решении этой проблемы играют операционные сестры, так как именно на них лежит ответственность за безопасность пациента во время и после операций, отметил заведующий хирургическим отделением ММЦ «СОГАЗ» в Петербурге, научный руководитель мероприятия Андрей Проценко. По его мнению, при учете риска возникновения индивидуальной реакции организма и роли соответствующе проведенной реабилитации ответственность медиков становится коллективной.

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