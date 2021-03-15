Особый приют для собак-инвалидов работает в Ленинградской области. ФАН-ТВ

Приют для животных с особенностями здоровья стал первым в своем роде в Ленинградской области и Петербурге.

В приют «Особый друг» поступают бездомные собаки с нарушением здоровья. Реабилитацию здесь проходят животные с травмами позвоночника, отсутствующими конечностями, заболеваниями опорной двигательного аппарата, а также пожилые псы. Для каждого — свой подход, сотрудники научились обращаться с такими собаками и оказывать им необходимую помощь. Они вспоминают, как началась история учреждения.

«Когда-то, как и многие зоозащитники просто не смогли пройти мимо бездомной собаки. Конечно, тогда это не была собака-инвалид, это просто была какая-то обычная собака. Мою первую собаку, которую пристроили, звали Джина, она до сих пор жива и счастлива в семье. Со временем стали больше и больше помогать бездомным животным, в кураторстве стало больше собак и в какой-то момент столкнулись с тем, что к нам попала собака-инвалид», — рассказала сотрудница приюта.

Затем в приют попала еще одна собака-инвалид, и еще одна. Так, постепенно, он стал специализироваться на помощи именно особенным псам. Сотрудники центра консультируют и оказывают материальную поддержку животным по всей стране.

«Большой пласт работы нашей заключается в том, что мы берем на кураторство животных в регионах. То есть пока мы не имеем возможности забрать собаку в приют, консультируем по вопросам лечения, содержания. Мы находим и оплачиваем передержку, по необходимости оплачиваем ветеринарные услуги для таких собак», — продолжила Таисия.

За животными ухаживают и сами сотрудники приюта, и добровольцы.

«После, буквально, 15 минут общения с особенными собаками сразу становится легче на душе, хочется им помогать. Они очень добрые, очень ласковые. Хотя я на самом деле, если честно, собак вообще боялась. Меня в детстве покусала собака», — делится впечатлениями волонтер.

Сейчас на реабилитации в приюте находится около 40 животных. Еще 30 собак-инвалидов ожидают своей очереди, чтобы попасть в учреждение.