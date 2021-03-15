Российскую IT-отрасль могут освободить от плановых проверок

Москва, 15 марта. Журналисты выяснили, что отечественные IT-компании могут освободиться от ряда плановых проверок.

Речь идет о мероприятиях по контролю от таких организаций, как Роспотребнадзор, пожарный надзор, Фонд социального страхования и трудовая инспекция. Данная мера вошла во второй пакет поддержки сферы IT, который поступил на рассмотрение профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

«Новая мера поддержки отрасли информационных технологий предполагает запрет на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий», — цитируют документ «Ведомости».

В пресс-службе чиновника заявили, что нововведение может способствовать созданию более комфортных условий для отрасли при ведении бизнеса. Предложение внесено с учетом введения новых льготных налоговых ставок. Минцифры уточняет, что о сроке введения данного моратория говорить пока рано.

Депутат Государственной думы Владимир Гутенев рассказал в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот», что Россия нуждается в IT-специалистах. На рынке труда увеличивается востребованность в программистах, в том числе на удаленной работе.