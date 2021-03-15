В Крыму хотят распрощаться с наследием Украины и отремонтировать морские порты

Возобновление полноценного морского туризма в Крыму — одна из приоритетных задач, которую обозначил глава республики Сергей Аксенов во время итоговой пресс-конференции 24 декабря 2020 года.

Однако большинство причалов и морских портов полуострова сегодня находятся в не самом лучшем состоянии, что разочаровывает местных жителей и туристов. Побывавшие на отдыхе в приморских городах Крыма туристы часто делятся своими впечатлениями в соцсетях. При этом восхищение природными красотами полуострова сильно диссонирует с запустением технических сооружений. Вот пример одного из таких отзывов.

«Сегодня мы гуляли на набережной. Ребята, от такой прогулки мы, мягко говоря, были в шоке. У нас складывалось ощущение, что мы находимся в месте после военных действий. Вопрос к администрации города: с кем воюем?» — написал интернет-пользователь после прогулки по Судаку.

В комментариях под постом нашлись и любители заброшенных зданий.

«А мне нравится эта запущенность, и народу почти нет, здорово там», — заявил Святослав Клочан.

Впрочем, любителей такой разрухи подавляющее меньшинство. Крымчане и туристы хотят видеть полуостров ухоженным и безопасным, а технические сооружения — современными и надежно функционирующими, чтобы окончательно распрощаться с наследием Украины — разрухой.

Шторм разрушил набережные и причалы

В прошлом году было много сообщений о плачевном состоянии береговых сооружений. Так, например, в начале февраля 2020 года штормом были разрушены набережная и причал в Алуште. Глава администрации города Галина Огнева тогда посетовала, что средств в муниципалитете на восстановление причала нет.

Кроме того, после сильного шторма Золотой пляж в поселке Курпаты (Большая Ялта) потерял большую часть пристани — ее просто смыло в море. На месте строения на Южном берегу Крыма теперь лишь бетонные обломки и ржавая арматура, пишут местные жители в Сети. Штормом была окончательно разрушена набережная в селе Николаевка, построенная еще в 60-х годах прошлого века.

Часть причалов Ялты также в плачевном состоянии и не пригодна для полноценного использования. На необходимость развития морского туризма и приведения данной сферы в должное техническое состояние обратила внимание глава администрации Янина Павленко в своей программе по развитию региона, которая была представлена в рамках конкурса на пост главы администрации.

Морской туризм в Крыму

Сергей Аксенов ранее сообщал о почти 300 причалах, которые нуждаются в ремонте и реконструкции в настоящее время. Также глава республики заверил крымчан, что вопрос прорабатывается, готовится технико-экономическое обоснование для включения объектов в проект федеральной целевой программы (ФЦП).

Начало активной фазы по восстановлению морских причалов предварительно запланировано на середину 2021 года. Восстановить технические сооружения необходимо для возобновления морского туризма, который всегда был популярен в Крыму.

В комментарии ФАН генеральный директор ГУП РК «Крымские морские порты» Николай Зеленкевич рассказал о перспективах ремонта и реконструкции крымских причалов. По его словам, технико-экономическое обоснование (далее ТЭО) проводится в рамках программы «Создание инфраструктуры морских пассажирских круизных перевозок и яхтенного туризма полуострова Крым».

При этом заказчиком ТЭО является ГКУ РК «Служба автомобильных дорог». Актуальная информация по этапу работ, их стоимости и масштабности в ГУП РК «КМП» не поступала. Известно, что формирование бюджета финансирования по программе состоит из нескольких этапов: по итогам разработки ТЭО определяется прогнозный объем инвестирования; ТЭО подвергается технологическому и ценовому аудиту.

Кроме того, обязательным условием является получение положительного заключения «Главгосэкспертизы России». Затем конкретизированный объем финансирования включается в соответствующую ФЦП. Только после всех перечисленных этапов можно планировать сроки выполнения работ.

К сожалению, на момент выхода публикации в ГКУ РК «Служба автомобильных дорог» так и не сообщили ФАН, на каком этапе сейчас находится разработка технико-экономического обоснования.

Напомним, ранее сообщалось, что у граждан Украины осталось меньше недели перед тем, как у них начнут изымать земли в Крыму.