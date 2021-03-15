Пентагон создает новые дорогие снаряды для РСЗО, чтобы догнать российские разработки

Вашингтон, 15 марта. В США уже давно наблюдается ощутимое отставание от России в направлении ствольной и реактивной артиллерии. Однако Вашингтон не теряет надежду и недавно представил новую РСЗО.

Новый американский боевой снаряд ER GMLRS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) недавно прошел испытания. Огонь велся с помощью комплекса HIMARIS, и цель была поражена с расстояния 80 км. Это уже вторая проверка орудия, первая обернулась неудачей. В будущем США планируют увеличить дальность поражения до 150 км. Однако вполне вероятно, что боевой снаряд не будет пользоваться широкой популярностью ввиду своей высокой стоимости. Цена обычной версии орудия дальностью 60 км составляет 100 тыс. долларов США, а усовершенствованный вариант будет значительно дороже.

Стоит отметить, что в разработке реактивных систем залпового огня США во многом уступают России. С 2016 года российские войска пополняются модернизированными РСЗО «Торнадо-С». Они имеют 300-мм калибр и поражают на дальних подступах групповые цели, тактические ракеты, зенитные комплексы, вертолеты и другие объекты. Дальность составляет порядка 120 км, а в ближайшем будущем будет увеличена до 200 км. К тому же РФ обладает более расширенной номенклатурой реактивных систем. На вооружении имеются «Грады» калибра 122-мм и «Торнадо-Г» дальностью поражения 42 км, а также 220-мм «Ураганы» дальностью поражения 36 км, пишет РИА Новости.

На данный момент Вашингтон не может похвастаться таким арсеналом на своем вооружении и вынужден лишь догонять Россию в направлении разработок РСЗО.

Ранее сообщалось, что реактивная система «Смерч» успешно зарекомендовала себя во время испытаний по боевым стрельбам.