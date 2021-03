Военные убили детей, феминистки подожгли церковь, Дуке продолжает химическую войну

Массовые убийства и расстрелы лидеров социальных организаций, бомбардировки военных лагерей радикалов FARC, изъятие партий наркотиков и депортация индейцев из-за давления наркокартелей — Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о событиях в стране Латинской Америки, где которой до сих тлеет гражданская война, а наркокартели чувствуют себя полноправными хозяевами страны.

Новое массовое убийство произошло 7 марта в колумбийском департаменте Северный Сантандер. Неизвестные расстреляли пять и ранили шесть человек в ночном клубе в населенном пункте Оропома. Власти предполагают участие в этом какой-либо из вооруженных группировок, орудующих в данном районе

Согласно отчету Исследовательского института развития и мира Колумбии (Indepaz), за январь и февраль 2021 года в Колумбии произошло 16 массовых убийств, в которых были убиты 60 человек. Также начала года в стране были убиты десять бывших бойцов леворадикальной группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), подписавших мирное соглашение с правительством, а также 31 лидер социальных организаций и глава местной власти.

Индейцы из местечка Консуэло-Бахо колумбийского департамента Чоко преподнесли специфический подарок властям страны на 8 марта — захватили девять солдат правительственной армии и до вечера 9 марта держали их в заложниках. Рафаэль Гуарин, советник президента Колумбии по безопасности, заявил, что индейцы являются участниками сети наркотрафика в регионе.

В действительности захват солдат произошел на фоне бегства 300 индейцев, проживавших в муниципалитете Пуэбло-Рико в Чоко, из-за деятельности наркокартелей, которым правительство оказалось не способно помешать. В соседней Антьокии в таком положении находятся четыре тысячи индейцев.

Власти Колумбии ничего не могут сделать с ростом насилия по отношению к индейцам. 7 марта в резервации Наса-Херусалем в департаменте Путумайо, двое неизвестных пытались застрелить Бернардо Палько, главу индейской полиции. По счастью для него — неудачно. Нападающие предположительно принадлежат к группировке Comandos de Frontera, отколовшейся от FARC.

8 марта полицейский спецназ ESMAD ворвался в резервацию индейцев рядом с Пуэрто-Кайседо в департаменте Путумайо, для принудительного уничтожения посевов коки. Формально индейские территории являются автономными, и такого рейды можно проводить только с согласия властей резервации. Но колумбийские власти на это не обратили внимания. Индейцы попытались сопротивляться, но их залили слезоточивым газом.

В тот же день в Чоко наркокартель клан Гольфо послал переговорщика в резервацию Пичима-Кебрада, требуя, чтобы с территории были выведены армейские подразделения официальных властей. Индейцы подчинились, так как боялись, что в случае начала боевых действий между армией и наркокартелем именно они пострадают больше всех и будут вынуждены бежать.

Мирные шествия в Международный женский день 8 марта закончились поджогом церкви святого Франциска в Боготе. Небольшая группа демонстранток также поломала несколько остановок общественного транспорта.

