Военные убили детей, феминистки подожгли церковь, Дуке продолжает химическую войну

Массовые убийства и расстрелы лидеров социальных организаций, бомбардировки военных лагерей радикалов FARC, изъятие партий наркотиков и депортация индейцев из-за давления наркокартелей — Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о событиях в стране Латинской Америки, где которой до сих тлеет гражданская война, а наркокартели чувствуют себя полноправными хозяевами страны.

Итоги января-февраля 2021 года: 16 массовых убийств в стране

Новое массовое убийство произошло 7 марта в колумбийском департаменте Северный Сантандер. Неизвестные расстреляли пять и ранили шесть человек в ночном клубе в населенном пункте Оропома. Власти предполагают участие в этом какой-либо из вооруженных группировок, орудующих в данном районе

#Atención: En la vereda Oropoma del municipio de Ábrego, se registró lo que sería una masacre, en la que perdieron la vida 5 personas y 4 más resultaron heridas. 1/3. pic.twitter.com/9BMpQxKD2y — Informativo Joven (@InformativoJov) March 7, 2021

Согласно отчету Исследовательского института развития и мира Колумбии (Indepaz), за январь и февраль 2021 года в Колумбии произошло 16 массовых убийств, в которых были убиты 60 человек. Также начала года в стране были убиты десять бывших бойцов леворадикальной группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), подписавших мирное соглашение с правительством, а также 31 лидер социальных организаций и глава местной власти.

Убийства и депортации индейцев

Индейцы из местечка Консуэло-Бахо колумбийского департамента Чоко преподнесли специфический подарок властям страны на 8 марта — захватили девять солдат правительственной армии и до вечера 9 марта держали их в заложниках. Рафаэль Гуарин, советник президента Колумбии по безопасности, заявил, что индейцы являются участниками сети наркотрафика в регионе.

В действительности захват солдат произошел на фоне бегства 300 индейцев, проживавших в муниципалитете Пуэбло-Рико в Чоко, из-за деятельности наркокартелей, которым правительство оказалось не способно помешать. В соседней Антьокии в таком положении находятся четыре тысячи индейцев.

Власти Колумбии ничего не могут сделать с ростом насилия по отношению к индейцам. 7 марта в резервации Наса-Херусалем в департаменте Путумайо, двое неизвестных пытались застрелить Бернардо Палько, главу индейской полиции. По счастью для него — неудачно. Нападающие предположительно принадлежат к группировке Comandos de Frontera, отколовшейся от FARC.

8 марта полицейский спецназ ESMAD ворвался в резервацию индейцев рядом с Пуэрто-Кайседо в департаменте Путумайо, для принудительного уничтожения посевов коки. Формально индейские территории являются автономными, и такого рейды можно проводить только с согласия властей резервации. Но колумбийские власти на это не обратили внимания. Индейцы попытались сопротивляться, но их залили слезоточивым газом.

В тот же день в Чоко наркокартель клан Гольфо послал переговорщика в резервацию Пичима-Кебрада, требуя, чтобы с территории были выведены армейские подразделения официальных властей. Индейцы подчинились, так как боялись, что в случае начала боевых действий между армией и наркокартелем именно они пострадают больше всех и будут вынуждены бежать.

Протесты 8 марта: поджог церкви и вандализм

Мирные шествия в Международный женский день 8 марта закончились поджогом церкви святого Франциска в Боготе. Небольшая группа демонстранток также поломала несколько остановок общественного транспорта.

A violent feminist mob set fire to San Francisco Church in #Bogota, Colombia in #InternationalWomensDay. Feminists attacked several churches in South America. pic.twitter.com/5bjZguWFek — Nêtzér(NTZR) (@Remaining33) March 10, 2021

Мэр столицы Клаудия Лопес осудила протестующих.

«Это не протест, это не утверждение своей силы, не феминизм. Недопустимо, чтобы день, посвященный возвеличиванию борьбы и достижений женщин в истории, использовался небольшой группой агрессивных женщин, которые считают, что протестовать — значит разрушать», — заявила она в Twitter.

Esto no es protesta ni reivindicación ni feminismo. Inaceptable que un día dedicado a exaltar las luchas y logros de las mujeres en la historia sean aprovechados por un mínimo grupo de violentas que creen que protestar es destruir.

Este no es el espíritu del #8M2021 https://t.co/ak3vMhRFBt — Claudia López ???? (@ClaudiaLopez) March 8, 2021

Отчет Sisma Mujer, выпущенный перед протестами, подчеркивает неприглядное положение женщин в стране. Женщины в Колумбии каждые 11 минут становятся жертвами домашнего насилия. В 2020 году было убито 444 женщины на почве ненависти. Количество звонков на телефоны доверия из-за насилия в семье увеличилось в связи с пандемией COVID-19 с 18 тысяч в марте 2020 года до 33 тысяч в феврале 2021 года.

Очевидно, ряд радикальных феминистских организаций считает, что бороться против такого положения дел в стране можно только с помощью насилия.

Министра обороны потребовали в отставку

Высказывание министра обороны Колумбии Диего Милано о погибших в лагере радикалов FARC под Каламаром, в Гуавьяре, стало причиной громкого скандала. Он назвал погибших при авиаударе детей и подростков «машинами войны». По предварительным и пока не проверенным данным, были убиты 14 человек. Влиятельная либеральная газета El Espectador отмечает, что в 2019 году при схожих обстоятельствах был вынужден уйти в отставку предшественник нынешнего министра обороны.

2 марта 2021 года армейская авиация разбомбила лагерь вооруженной группы, под командованием Мигеля Сантильяна, более известного как Хентиль Дуарте. Часть членов организации удалось захватить плен. Среди них был похищенный FARC учитель информатики, который обеспечивал шифрование каналов связи для вооруженной группы.

«Генерал-майор Серджио Тафур, глава Объединенного командования N3 Юго-Восток, на пресс-конференции, состоявшейся в Вильявисенсио, предоставил подробную информацию о военных операциях, проведенных в Гуавьяре, где были нейтрализованы 13 членов остаточной структуры под руководством человека, известного как Хентиль Дуарте», — объявили военные.

#Meta | El señor mayor general Sergio Tafur, Cdte. @CCON3_FFMM en rueda de prensa realizada en Villavicencio, entregó detalles de las operaciones militares desarrolladas en #Guaviare, donde fueron neutralizados 13 integrantes de la estructura residual de alias ‘Gentil Duarte’. pic.twitter.com/1n9Wab0pER — Fuerza Tarea Conjunta Omega (@ftc_omega) March 3, 2021

Однако журналисты довольно быстро выяснили, что в числе погибших оказалось несколько детей и подростков. Армейское командование вначале все отрицало, а после попыталось оправдать бомбардировку «законностью выбранных целей».

«В настоящее время мы расследуем жалобы родителей, которые сообщают о десятке пропавших без вести детей и, по всей видимости, четверо из них погибли в результате взрыва 2 марта в Гуавьяре. В морге Вильявисенсио четыре тела», — заявил сенатор Рой Баррерас перед публикацией списка погибших.

Indagamos a esta hora por denuncias de padres de familia que informan de una docena de niños desaparecidos ????y al parecer 4 de ellos muertos en bombardeo el 2 de marzo en Guaviare. Hay 4 cadáveres en morgue de Villavicencio. Exigimos cadena de custodia y protocolo de Minessota pic.twitter.com/a44ISYcOTB — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 9, 2021

«Внимание: они подтверждают смерть еще одного несовершеннолетнего после военной операции в Каламаре, Гуавьяре. Криминалистическая экспертиза подтвердила семье смерть Йейми Софии Веги, 15 лет. Семья утверждает, что ее смерть наступила в бою после бомбардировки Хентиля Дуарте», — сообщил журналист Рикардо Оспина.

Atentos: Confirman la muerte de otra menor de edad tras operación militar en Calamar, Guaviare. Medicina Legal confirmó a la familia de Yeimi Sofía Vega, de 15 años de edad, su muerte. La familia afirma que su deceso se produjo en combates tras el bombardeo contra Gentil Duarte. pic.twitter.com/qfM24IrToh — Ricardo Ospina (@ricarospina) March 13, 2021

Обоснованность бомбардировки оспорили юристы и специалисты по международному праву. По их словам, присутствие подростков в лагерях вооруженных радикалов не делает их преступниками, так как во многих таких случаях их вербуют насильственно Еще в 2019 году офис омбудсмена Колумбии выпустил отчет, согласно которому в регионе боевых действий шла постоянная вербовка детей и подростков как в структуры Хентиля Дуарте, так и наркокартеля клан Гольфо («Урабеньос»).

«Государство обязано защищать их и не допускать их вербовки или продолжения работы в этих группах», — заявил профессор криминологии Камило Уманья.

Химическая война президента Дуке — возвращение

В конце февраля 2021 года министерство юстиции представило проект закона, возобновляющего распыление гербицида глифосат для борьбы с посадками коки в стране. Это инициатива не нашла поддержки вне президентских кругов, армии и спецслужб. Противоречит она и решению Конституционного суда страны.

Однако она нашла поддержку в Вашингтоне. 12 марта 150 специалистов и ученых-исследователей из Колумбии и других стран мира написали совместное письмо президенту США Джо Байдену, чтобы он не поддерживал эту идею колумбийского коллеги Ивана Дуке.

«Колумбии необходимо продолжать расширять уничтожение посевов вручную и реализовать заявленную цель возобновления безопасной, ограниченной и эффективной программы уничтожения с воздуха под своим руководством», — написано в отчете Государственного департамента США за 2021, касающегося международной борьбы с наркотиками.

Распыление гербицида глифосат над посевами коки согласно «Плану Колумбия» проводится в стране с 2000 года. Но к заметному сокращению посевов это так и не привело, и колумбийской армии приходилось постоянно увеличивать площадь распыления. В нынешнем году колумбийские власти собираются уничтожить более 100 тысяч гектаров коки.

Однако проблема не только в низкой эффективности применяемых методов — глифосат является токсичным веществом, которое отнесено ВОЗ к категории «возможных канцерогенов для человека». Компания Bayer согласилась выплатить 10,9 млрд долларов истцам по делам о нанесении вреда здоровью из-за использования глифосата. Сколько людей уже пострадало в Колумбии от использования этого гербицида — неизвестно.

Успех: изъято больше 700 кг кокаина

В порту Картахена полиция и военные 11 марта изъяли 712 кг кокаина. Наркотики были спрятаны в цистерне. Сотрудникам антинаркотического управления внешний вид емкости показался подозрительным. В результате тщательного обследования и была найдена «заначка». Предназначалась она неизвестным торговым партнерам в Мексике.

Это далеко не самый большой изъятый у наркоторговцев объем. 11 января 2021 года в том же порту были изъяты 1539 кг кокаина.

«Мощный удар по незаконному обороту наркотиков возле морского терминала Картахена. Вместе с ВМС Колумбии мы изъяли 1539 килограммов кокаина и 5 килограммов амфетаминов. На европейском рынке эта партия оценивается в 123 миллиона долларов».