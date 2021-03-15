В России на гаджетах появится отечественный поисковик

Москва, 15 марта. Возможность использовать отечественную поисковую систему по умолчанию обеспечат в России с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

Порядок определения поисковой системы установят постановлением правительства. В документе указаны категории устройств, на которых будут предварительно устанавливать программы. К ним относятся смартфоны, smart TV, компьютеры и ноутбуки.

Предустановка ПО является частью стратегии, задачи которой — импортозамещение и развитие отечественных продуктов в сфере цифровых технологий. Нововведение поможет создать условия для конкуренции российских разработок с зарубежными продуктами.

До этого сообщалось, что в России могут принять закон о поиске пропавших людей по сигналу мобильного телефона. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу.