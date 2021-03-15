Бывший зэк изнасиловал односельчанку на глазах у ее матери

Омск, 15 марта. Следователи возбудили уголовные дела по факту изнасилования девушки под Омском. В момент совершения преступления в доме находилась мать пострадавшей.

Страшный инцидент произошел в Седельниковском районе Омской области, когда вышедший из тюрьмы мужчина зашел в дом к знакомой и изнасиловал ее. Как стало известно, последние девять лет 28-летний россиянин находился в колонии за убийство и причинение тяжких телесных повреждений. В начале марта его освободили, однако уже через неделю мужчина совершил новое серьезное преступление.

Согласно информации от регионального Следственного комитета, мужчина пришел в гости 12 марта к односельчанке и, угрожая расправой, изнасиловал ее. Все это видела мать девушки — преступник сильно запугал женщину, чтобы та не обращалась за помощью.

Правоохранители задержали злоумышленника на месте: они обеспокоились тем, что парень давно не появлялся в отделении полиции для отметки, и пришли к нему сами. В настоящее время насильник арестован, против него возбуждено уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ («Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера»).

Ранее телеканал «360» сообщал, что трое мужчин сознались в расправе над девушкой спустя 22 года. В 1999 году они изнасиловали ее и убили.