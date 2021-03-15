Актер Юрий Стоянов рассказал о проблемах с дыханием из-за участия в шоу «Маска»

Москва, 15 марта. Актер Юрий Стоянов прятался в образе Банана в шоу «Маска». Знаменитый артист признался, что столкнулся с серьезными проблемами с дыханием во время проекта.

Стоянов сообщил, что сам костюм Банана был удобным, но маска не позволяла ему нормально дышать, поскольку в костюме рот находился на уровне глаз.

«Через​ несколько минут уже становится тяжело. Это пытка! Получается, ты дышишь своей углекислотой. Серьезное испытание! Но прелесть в том, что ты маску снимаешь. «Маску» я сравниваю с детской игрой прятки», — сказал народный артист в беседе с изданием «Собеседник.ру».

Стоянов ничуть не расстроился из-за того, что жюри выгнало его из проекта. Напротив, артист обрадовался, что освободился от маски и исполнил на бис полюбившуюся судьям и зрителям песню «Буги-вуги каждый день».

Некоторые члены жюри полагали, что под маской Банана скрывался Александр Буйнов. Сам артист позднее признался, что взял это предположение судей и в попытке запутать жюри подражал певцу.

Телешоу «Маска» выходит на НТВ каждое воскресенье. Проект уже покинули несколько участников — Светлана Хоркина, Иосиф Пригожин и Азиза.