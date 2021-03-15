Шеф-повар Константин Ивлев раскрыл подробности венчания с молодой женой

Москва, 15 марта. Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев рассказал, как прошло его венчание с молодой возлюбленной Лерой Куденковой.

Ивлев и его избранница поженились еще в середине февраля, однако супруги решили, что простой регистрации брака недостаточно. Влюбленные обвенчались на родине Куденковой — в Тамани. Шеф-повар хотел продемонстрировать всем родственникам жены, что они с супругой не просто «классно проводят время», а действительно любят друг друга.

«В первый день мы обвенчались — на церемонии присутствовали только самые близкие люди, никаких камер, ничего. После этого мы поехали к гостям, которые встречали нас по всем казачьим традициям», — раскрыл подробности вечания телеведущий.

Ивлев специально пригласил на праздник музыкальный коллектив из Вологды. На сцене выступали темнокожие артисты, которые поют и танцуют в казачьем стиле. Кроме того, на мероприятие позвали аниматоров, развлекавших не только детей, но и взрослых, а также шаржистов, пишет 7дней.ru. Свадьбу Ивлева и Куденковой можно будет увидеть в эфире канала «Пятница!» 25 марта.

Шеф-повар уже был женат, однако развелся после 20 лет брака. Константин Ивлев ранее объяснил, почему расстался с первой женой.