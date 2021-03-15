NI: сотрудничество США и РФ в космосе может рухнуть из-за сближения Москвы с Пекином

Вашингтон, 15 марта. Появление на Луне российско-китайской космической станции грозит серьезными последствиями для США, пишет издание The National Interest.

Не так давно стало известно договоренностях между Пекином и Москвой, касающихся строительства лунной научно-исследовательской станции. Американские обозреватели отмечают, что эта инициатива — яркий пример того, что связи между Китаем и Москвой планомерно углубляются. Перевод статьи The National Interest представляет «ПолитРоссия».

«Пекин можно назвать новичком в освоении космоса, но его космический бюджет уступает только США. В 2019 году Китай стал первой страной, высадившей беспилотный космический корабль на обратной стороне Луны. Успех миссии Chang’e 5 включил КНР в число трех стран, сумевших доставить на Землю пробы лунного грунта», — отмечают обозреватели NI.

Стоит отметить, что возможность участия в проекте ILRS других стран не исключена. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее обратил внимание на то, что Россия рассчитывает продолжить сотрудничество с США в космической сфере, несмотря на ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой.

Американские обозреватели отмечают, что совсем скоро сотрудничество США и РФ в сфере освоения космоса может рухнуть, так как Роскосмос делает ставку на отношения с Китаем.

Эксперты считают, что разрыв между США и РФ может стать причиной новой космической гонки между великими державами, что дает основания для опасений, связанных с проблемой милитаризации космоса.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил США за «пинок», который заставил корпорацию сократить затраты и оптимизировать цены на пусковые услуги.