В понедельник, 15 марта, в 12:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «Украина сегодня — политический террор и экономическое беззаконие».

Украинские власти запретили все оппозиционные телеканалы, разогнали оппозиционные партии (главная из которых — «Оппозиционная платформа — За жизнь» — по рейтингу почти догнала правящую «Слугу народа»). Арестовали собственность главного политического противника действующей власти — предпринимателя Виктора Медведчука.

Далее репрессии коснутся вообще всех граждан страны. Правящая партия внесла в Верховную раду законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность. Под ней понимаются отрицание «агрессии России», любовь к русской культуре и языку, нелюбовь к Бандере и прочим фашистским коллаборационистам.

Добавим поощрение отрядов украинских штурмовиков, осуществляющих расправы против русских граждан Украины, и станет ясно, что Украина – территория политического беззакония.

Но и бизнес на Украине так же незащищен. Отряды националистов атакуют строительные площадки, отжимая выгодные контракты, а правительство отнимает имущество даже у иностранных инвесторов.

Так, завод «Мотор Сич» является крупным производителем двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок. Инвесторы из Китая на протяжении нескольких лет вкладывали в него средства. Однако в марте Киев решил национализировать завод, лишив на него прав китайскую компанию Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров.

В рамках эфира мы обсудим политическую ситуацию на Украине, запрет политических партий, критикующих Владимира Зеленского, тотальное давление на свободу слова, русский язык и права человека. Расскажем, как на политику президента Украины реагирует Европа и каких решений по Украине можно ожидать от США. Поговорим о стремительно падающем рейтинге Зеленского и его партии и возможных приемниках неудачливого президента Украины.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — предприниматели, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru