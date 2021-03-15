Reuters : ЕС начнет переговоры с РФ по поводу закупки «Спутника V»

Брюссель, 15 марта. Евросоюз намерен начать переговоры по вопросу закупки у России вакцины «Спутник V» для реализации программы вакцинирования населения. Информацию об этом сообщает издание Reuters.

Перед началом переговоров о поставке российской вакцины в Европу, по словам чиновника ЕС, который занимается вопросами поставки вакцин, необходимо получение запроса от четырех стран.

Евросоюз рассматривает российскую вакцину после приостановки вакцинации одобренным препаратом от компании AstraZeneca. Временный отказ в некоторых странах был введен после того, как у пациентов были обнаружены тромбозы и кровотечения. Недавно к такому решению Италии, Дании, Норвегии и Румынии присоединились Нидерланды.