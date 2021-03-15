Минобороны Японии форсирует работы по созданию истребителя нового поколения

Токио, 15 марта. Токио форсирует разработку отечественных истребителей нового поколения, для решения практический задач компания Mitsubishi Heavy Industries собрала группу специалистов.

Заниматься созданием боевого самолета будут до 500 специалистов как самой Mitsubishi Heavy Industries, так и других японских компаний, которые специализируются на разработке двигателей и радаров. Прототип летательного средства планируется изготовить к 2027 году, а в 2031 начать серийное производство. Проект оценивается примерно в 14 миллиардов долларов.

Минобороны Японии опубликовало в конце 2019 года проектное изображение нового истребителя NGF. Разработчики планируют создать его с двумя двигателями и включить элементы малозаметности. Для создания отечественного воздушного борта будут использоваться наработки японской программы Advanced Technology Demonstrator X (ATD-X).

Ранее сообщалось, что японские СМИ остались под впечатлением от советского Ан-22, превзошедшего самый большой самолет в мире.