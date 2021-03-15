Автобус с пассажирами перевернулся в Ивановской области

Иваново, 15 марта. Серьезное ДТП произошло в Ивановской области неподалеку от села Китово. Автобус с 11 пассажирами перевернулся во время обгона, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По предварительным данным, водитель автобуса попытался обогнать автомобиль марки Audi, но потерял управление и вылетел в кювет, где транспортное средство опрокинулось на бок. Пассажирка иномарки получила травмы лица. Информации о состоянии людей, находившихся в автобусе, не поступало. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Похожий инцидент произошел в Кузбассе. Автобус со школьниками съехал в кювет из-за автомобиля, выехавшего на полосу встречного движения. Дети не пострадали, сообщало A42.RU.

В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус Москва — Тбилиси. В салоне находились 19 человек, 15 из них получили травмы различной степени тяжести. Двое пострадавших скончались, сообщало РИАМО.